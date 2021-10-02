彰化基督教醫院眼科名醫陳珊霓在9月最後一天，無預警離開了服務18年的醫院，在最後一刻更是發出一封「給彰基人的公開信」，控訴高層惡整打壓，2年內多名老員工遭清算式洗牌，引發各大論壇熱議，對此彰基不願回應。

陳珊霓原為眼科主任，擁有20多年手術經驗，執刀更是突破1萬場，為全台百大名醫之一，卻在今年6月無預警被卸職，更在9月底離院，前往中國醫藥大學附設醫院擔任眼底病變治療中心主任，讓不少患者錯愕不已，也表示會追隨陳醫師到新醫院去就診。

陳珊霓在信中表示「這段日子裡很多彰基人心中都沒有平安」，她指出醫院高層換人後，過去2年多，強行推動許多不合理措施，導致許多招牌老員工與優良醫師不堪羞辱，含怨離去，還有幾位看板醫師也還人人自危，痛批院方進行全面清算式洗牌。

陳珊霓說，從今年起高層就開始手伸向眼科，做出許多不合理的要求，包括指責過往角膜勸募進度不理想，要求主治醫師直接參與勸募，已違反醫學倫理，事後面臨新冠疫情風暴時，又特別針對眼科做出要求，導致門診手術大亂，向醫療長反應竟被回「要搞你們的又不是我」。

陳珊霓表示高層的確有人事任免權，但自己被卸職還是從同學口中聽來的，批評院方手段粗暴，未事先告知與安排，更指出，堂堂醫學中心，院方竟找婦產科醫師兼任眼科主任。陳珊霓最後痛批，現在的彰基不再是屬於每一個人，而是臣服於一人意志下，全院幫院長陳穆寬洗腳的「木瓜之城」。

陳珊霓公開信在各大論壇曝光，引發軒然大波，不斷延燒，但對此彰基僅表示信中都是陳珊霓個人看法，院方不對此多做評論。