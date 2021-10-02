我們中國人的開門七件事，柴米油鹽醬醋茶

中國大陸超級網紅李子柒已經2個半月沒有更新視頻，最近成為海內外數千萬粉絲與網民們熱烈討論與關注的話題。從她近期在網上透露的訊息顯示，很可能是與其公司股東之間在工作上的爭執，9月底她接受大陸官媒訪問，也透露少許她本人與營運團隊之間的矛盾。既然已有官媒及輿論奧援，造成此次停止更新視頻的主要因素、也就是她口中的「資本」力量，恐怕就比較難以在談判中上下其手。雙方應該用不了多久就能達成妥協，李子柒有可能很快回到頻道上與粉絲們互動了。

目前用李子柒名字的商業品牌與網路商場的營業額每年都高達數十億元人民幣。（圖／李子柒視頻）

李子柒與其多頻道網路(MCN)運營商之間的矛盾在其視頻停止更新後2個多月才逐漸浮上檯面，眾所周知，這部份包括有杭州微念、四川子柒文化傳播公司等等，具體的爭議何在，目前還未公開，但相較於國內外的例子，製作內容的創作者如作家、音樂家、藝術家與出版商之間的矛盾，以及演藝明星、球星、網紅與經紀公司之間的矛盾，同樣都是由來已久，即便是對此種商業形態有豐富經驗並具備詳細法律規範的西方社會，內容創作主體與經紀公司間也常常起爭執甚至為此打官司。大陸近年來網紅經濟野蠻成長，法規雖然趕不上現實需求，但商業環境相關經驗已經很豐富，只要攤在陽光之下，應該都能透過商業談判來解決。

李子柒所構築中國文化美學視角的田園風格視頻並無十分特別之處，但她的視頻拍攝用心與紮實程度幾乎已到電影等級。（圖／李子柒視頻)

平常在電影電視中看到的各種古裝戲劇經過美化的場景，李子柒都能在她的視頻中以現實生活的方式呈現。（圖／李子柒視頻)

李子柒具體地把古裝戲劇觀眾們所想像的世界透過畫面、精細地表現在視頻當中，她自己不僅是編劇、導演，也是最主要的演員，而且演的就是她自己。（圖／李子柒視頻)

但是粉絲們與社會文化界在意的不是商業的問題，他們急切地關心這位豐富了粉絲們文化生活的李子柒何時能再回到公眾的世界，以其精細的形象營造與畫面佈置，再次引導粉絲們重回李子柒所構築的東方美好世界當中。

李子柒本名李佳佳，1990年出生於四川農村，自幼生活困苦。她所構築中國文化美學視角的田園風格視頻並無十分特別之處，但她的視頻拍攝用心與紮實程度幾乎已到電影等級，而且電影電視中各種古裝戲劇經過美化的場景，李子柒都能在她的視頻中以現實生活的方式呈現。她具體地把古裝戲劇觀眾們所想像的世界透過畫面、精細地表現在視頻當中，她自己不僅是編劇、導演，也是最主要的演員，而且演的就是她自己，在農村生活背景中把粗活、細活毫不矯揉造作地表現出來，讓所有看過她視頻的人認為自己與李子柒是相同背景的一般民眾，每個人都能透過她所表達的情境來達到想像中美好的、具有高度中國文化特色的生活。

李子柒的視頻堅持以東方文化元素為基礎，不只能貼近華人觀眾的感受，也更能吸引非華人觀眾的喜愛，無怪乎許多推廣中國文化的官方或學術機構視之為最佳代言人。（圖／李子柒視頻)

李子柒在家居裝飾、服裝、場景營造與拍攝技巧等方面，有令人意外的審美功力，尤其是執著以東方文化元素為基礎，不只能貼近華人觀眾的感受，也更能吸引非華人觀眾的喜愛。無怪乎許多推廣中國文化的官方或學術機構視之為最佳代言人，她還與《人民日報》、故宮食品、《國家寶藏》等機構推出多款聯名產品，官方媒體更讚揚她在推廣中國文化上具有極廣泛且富有時代意義的貢獻。

李子柒在農村生活背景中把粗活、細活毫不矯揉造作地表現出來，讓所有看過她視頻的人產生認同感，每個人都能透過她所表達的情境來達到想像中美好的、具有高度中國文化特色的生活。（圖／李子柒視頻)

在紛絲、網民與輿論的關注下，與李子柒僵持不下多頻道經紀商或是合作夥伴也會面臨一些壓力。目前在國內各種網路平台中，微博粉絲有2168萬、B站粉絲310.2萬、抖音粉絲5495.9萬，所有平台按讚數均破億；在國外平台YouTube上的粉絲達到1610萬，比起國外主流媒體平台─例如CNN─的粉絲人數還高，也創下全球中文頻道訂閱人數最多的金氏世界紀錄。目前用她的名字的商業品牌與網路商場的營業額每年都高達數十億元人民幣，應該也是中國網路歷史上最成功、也得到最多好評的網紅人物。

許多人評論李子柒的視頻中的景色與服飾有極重的「仙氣」，她經常使用香港神仙武俠電影與大陸新型古裝電視劇場景。（圖／李子柒視頻截圖)

據網上訊息顯示，2個多月沒有更新視頻的李子柒在8月29日深夜在綠洲社交平台上發文：「半夜被噁心到了，這麼快就按捺不住了麼」。隔天李子柒又突然發文：「大清早報個警」，把粉絲們全都嚇了一跳，文章配圖是她本人現場報案的照片， 同時還在評論區寫了一句「資本真是好手段」，雖然很快刪除，但引起網民們更多的關切，造成這種現象的原因也是眾說紛紜。

李子柒在家居裝飾、服裝、場景營造與拍攝技巧等方面，有令人意外的審美功力。（圖／李子柒視頻）

在近期大陸官方整頓資本市場的風潮中，官方的態度與社會觀感等整體氣氛上對於內容創作者會較為有利，畢竟現在大陸也意識到，資本到處都有，有價值的文化創作者確實是鳳毛麟角。與過去資本市場惡劣地剝削文化產業的現象相對照下，目前的環境會讓創作的價值會更受到重視。就文化產品創作者與受眾來說，其實都很希望文化創作的商業模式能真正對創作者、受眾與文化環境有利，也能藉此有別於西方社會任由資本市場剝削文化創作者的惡習。