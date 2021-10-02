全聯近期走萌趣路線，鎖定年輕族群和親子客的積分換購活動，一口氣推出Hello Kitty和福利熊雙萌主，集合Hello Kitty 9款居家生活料理小物，與「福利熊與水果探險隊」7款造型、4種筆芯顏色喀嚓公仔筆，活動期間指定消費滿100元可獲1積分，最低集1積分，最低加價79元可換購，一舉趣味收集居家用品和文具。

全聯昨起推出開發Hello Kitty一系列共9款居家生活小物，療癒兼具實用。（全聯提供）

全聯繼上半年推出KAKAO FRIENDS飲料冰品積分樂活動後，昨（1日）起至12月16日迎來「國際萌主」Hello Kitty，推出一系列療癒兼具實用的居家料理好物，包含餐具餐墊組、造型盤碟組、圍裙手套組、料理秤、玩偶毛毯組等9款，皆是上班族、年輕族群必收款。

全聯「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動昨展開，共推出7款造型、4種筆芯顏色喀嚓公仔筆。（全聯提供）

看好Hello Kitty受到廣大女性喜愛，並符合全聯主要消費族群的期待，因此開發9款居家生活小物，活動期間持福利卡購買日用品單筆每滿100元，可獲1積分樂，集2或6積分可加價119元起換購。首推「Hello Kitty造型盤碟兩件組」，將碟子設計成蝴蝶結造型，可當成小菜碟或與盤子結合變成一道趣味餐點，可愛又實用。

全聯阪急麵包木乃伊巧克力30元，14日前特價25元。（全聯提供）

另，獲大小朋友喜愛的全聯吉祥物福利熊，今年初首次推出福利熊絨毛娃娃積分換購活動，昨起至12月2日再推全新的「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動，7款造型包含福利熊瞇眼款、福利熊微笑款、蘋狗BINGO款、奇異狗KIWI款、香蕉狗JUNGLE款，以及期間限定的福利熊萬聖節款、福利熊軍人限定款。

全聯阪急麵包菠蘿怪物（限定門市販售）49元，14日前特價39元。（全聯提供）

活動期間，持福利卡至門市全店消費滿100元可獲1積分，使用1積分即可加價79元換購1款，集滿10積分加價39元也可換購。若想一次全套收集，可用10福利點加價660元，7款直接入手，全台限量1萬組。

全聯OFF COFFEE搭配萬聖節推出限定杯套，有戴上南瓜帽的俏皮福利熊。（全聯提供）

此外，搶搭萬聖節話題，除福利熊限定聯名商品外，全聯阪急麵包也首次於萬聖節期間推出萌鬼麵包，像是限定款「木乃伊巧克力」、秋季限定的「南瓜核桃麵包」、「黑糖肉桂捲」，和限定門市的「菠蘿怪物」。OFF COFFEE搭配萬聖節同步換上限定杯套，為歡慶達成OFF COFFEE千店目標，昨起至28日每周六、日享同品項買1送1。