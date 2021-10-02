血腥監獄暴動後 厄瓜多3600軍警進駐保衛安全 07:412021/10/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 厄瓜多爆發嚴重監獄暴動後，厄瓜多政府今天表示，正調派3600名軍警進駐以保衛監獄安全。圖為焦急家屬詢問警方情況。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 厄瓜多爆發嚴重監獄暴動後，厄瓜多政府今天表示，正調派3600名軍警進駐以保衛監獄安全。 法新社報導，厄瓜多這次監獄暴動是南美洲最血腥致命的監獄暴動之一，造成118名獄囚死亡。 厄瓜多內政部長維拉（Alexandra Vela）在首都基多（Quito）告訴記者：「政府已調動3600名軍警…進駐所有厄瓜多監獄。」 他說，這是為了「確保安全」。 厄瓜多監獄暴動 開槍丟炸彈遍地死屍 孕動好處多 康健雜誌推訂閱優惠 #監獄 #厄瓜多 #暴動 #3600 #軍警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門版3000元振興券開領爆人潮 「大戶」一次領6萬多 10:332021/10/01 政治 澎湖爆多人起大片紅疹 真凶讓人「發毛」 2招可預防 06:132021/10/01 健康 頭皮發麻！好市多咖啡包打開 驚見「不明生物尾巴」 11:092021/10/01 生活 國慶連假旅遊車潮多 公路總局公布10大易塞路段 13:352021/10/01 生活 沈玉琳為金鐘試裝「浮誇得很低調」 曝穿搭以彭于晏為範例 19:492021/09/30 娛樂 收五倍券問題多 外送員盼政府說清楚 04:102021/09/30 焦點要聞 陸多地限電 傳官方要求國企不惜代價確保冬季供應 12:292021/10/01 財經 《電子零件》終端變數多 信音估H2持平H1 09:282021/09/30 財經 操盤心法－電子股變數多 三能概念股、傳產走強 04:102021/10/01 證券．權證 好市多購物靠2招避免踩雷 女實測驚呆：買對了 10:502021/10/01 生活 Global Mall桃園A19試營運 首12日天天推19元排隊優惠 21:362021/09/30 生活 國際熱門新聞 冷對惡霸川普 美國不是可靠的夥伴 - 國際大事 - 中國時報 影》凱特秀真愛 成查爾斯精神支柱 - 國際 撕毀法潛艦合約遭報復 澳與歐盟貿易談判卡關 轉向亞洲取暖 - 國際 新加坡增近3000人確診 當局公布疫情熱區地圖 - 國際 - 中央社 6人遭斬首 史上最嚴重監獄暴動後 厄瓜多出招度難關 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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