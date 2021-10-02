厄瓜多爆發嚴重監獄暴動後，厄瓜多政府今天表示，正調派3600名軍警進駐以保衛監獄安全。

法新社報導，厄瓜多這次監獄暴動是南美洲最血腥致命的監獄暴動之一，造成118名獄囚死亡。

厄瓜多內政部長維拉（Alexandra Vela）在首都基多（Quito）告訴記者：「政府已調動3600名軍警…進駐所有厄瓜多監獄。」

他說，這是為了「確保安全」。