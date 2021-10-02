美股今天第4季首個交易日收紅，結束震盪的周線走勢。

道瓊工業指數終場上漲482.54點，或1.43%，收在34326.46點。

標準普爾500指數上漲49.50點，或1.15%，收在4357.04點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲118.12點，或0.82%，收在14566.70點。

費城半導體指數上漲3.088點，或0.09%，收在3261.182點。（譯者：徐睿承）1101002