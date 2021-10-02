美股第4季首日交易收紅 周線震盪 道瓊上漲482點 06:052021/10/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股第4季首日交易收紅。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天第4季首個交易日收紅，結束震盪的周線走勢。 道瓊工業指數終場上漲482.54點，或1.43%，收在34326.46點。 標準普爾500指數上漲49.50點，或1.15%，收在4357.04點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲118.12點，或0.82%，收在14566.70點。 費城半導體指數上漲3.088點，或0.09%，收在3261.182點。（譯者：徐睿承）1101002 《韓股》美股跌＋管制延 韓股匯雙黑 新疆棉風波影響 H＆M第三季陸市場營收銳減4成 #收在 #上漲 #美股 #第4季 #週線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美縮表前後 資訊科技股漲相佳 04:102021/10/01 投資理財 港股抄底資金活躍 騰訊、美團受捧 04:102021/10/01 全球財經 告別悽慘9月 美股10月震盪拉回機率高 22:442021/10/01 財經 美股早盤漲跌互見 道指開高漲逾百點 那指小跌約0.2％ 21:572021/10/01 財經 不斷更新》台積電下挫逾1％ 台股賣壓湧現跌逾220點 09:062021/10/01 財經 美股大跌拖累 台股放量長黑 15:592021/10/01 財經 債息飆高 動搖美科技股持股信心 04:102021/10/01 全球財經 《美股掃瞄》美股重挫 標普500指數月線跌近5％ 08:542021/10/01 財經 《基金》群益道瓊美國地產ETF 第三季配息率上看7％ 16:162021/10/01 財經 疫情疑慮、通膨恐慌！美股道瓊大跌546點 標指創1年半來最大月跌幅 05:042021/10/01 財經 《盤後解析》台股重挫363點 波段最大跌點 14:342021/10/01 財經 國際熱門新聞 冷對惡霸川普 美國不是可靠的夥伴 - 國際大事 - 中國時報 委內瑞拉貨幣瞬砍6個零 百萬紙幣斷崖式縮水成1玻利瓦 - 國際 影》凱特秀真愛 成查爾斯精神支柱 - 國際 書摘搶先看／新興巨人崛起 必須與中國搞好關係！《梅克爾傳》一場卓越的史詩之旅 - 國際大事 - 中國時報 後梅克爾時代 紅綠燈聯盟vs.牙買加聯盟！德國籌組聯合政府 4黨摸底談判 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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