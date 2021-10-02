第十輪加開BNT疫苗，符合資格者有3類，分別是「64歲以上民眾」、「7月29日前登記意願的所有第九類對象」以及「18至22歲年輕人」，這樣的安排讓不少中間族群爆氣直呼，上班族活該被跳過嗎？學生可以線上上課，老人可以盡量避免出門，明明他們最容易接觸到人，為什麼從來都不優先施打？

指揮中心昨宣布，第十輪加開第一劑BNT，符合資格者約38萬人分作3類，在7月29日以前完成意願登記的18至63歲第九類對象、64歲以上的一般民眾與18至22歲的年輕族群，預約時間為10月4日上午10時至10月5日下午4時，預計在10月7日至14日開打。

消息引發網友討論，「台灣第九類還真多」、「一直覺得很怪，從有疫苗開始，在輪的都是那幾類人，有點懷疑那幾類人，是不是真的有這麼多」、「7月27日登記的永遠打不到第一劑， 符合的永遠都是這幾群，沒關係啊，就繼續被遺忘」、「18至22歲不是上一輪就開過了嗎？一直開他們是怎樣」、「18至22歲怎麼又開了？」

不少上班族則哀嚎，又被插隊了。「上班族活該」、「憑什麼中間族群一直跳過」、「中間族群一直被跳過，一下要給打第二劑，一下要給學生，中間族群的人都不用上班嗎？都不會接觸到人？」、「第十類＝非人類，台灣最低的」、「第十類簡直是疫苗孤兒」、「學生可以線上上課、老人家可以居家不出門、反而中間族群要上班大多數需要接觸人群的都不用優先」、「30到60歲的不是人？第一劑都還沒打」、「為什麼總是跳來跳去」、「又被放生了」。