隨著本土疫情趨緩，疫情指揮中心昨（1日）表示，正在研議戶外空曠處、空氣流通的地方，鬆綁強制戴口罩的規定，預計3日統一公布鬆綁方案，但此前仍須依規定戴口罩。對此，國民黨台北市議員羅智強昨在臉書說，登山戴不戴口罩，希望陳時中明確公布，因為自己全程戴口罩時，有些時候看著步道的荒煙蔓草，再聞著溼潤的水氣，還是不免懷疑自己戴口罩的理由。

行政院政務委員張景森昨在臉書表示，自己有問陳時中，如果是野外登山是否需要戴口罩，陳時中回應，沒有這個規定，野外空曠又沒有什麼人，不需要戴口罩。不過，陳時中昨對此已在例行記者會上說，相關在戶外戴口罩規定統一在「周日公布」。

每日爬山的羅智強透露，張景森將對話流出，讓大家都很興奮，他以自身為例，運動時的汗水淋漓總把口罩浸得透不過氣來，但除了喝水、吃水果之外，還是會全程配戴口罩，絕大多數的山友也都和他一樣，避免觸犯防疫規定。

羅智強指出，昨上午爬樹梅古道，真的一個山友都沒遇到，在這種情況下，也支持陳時中所說不必戴口罩，讓大家可以好好透口氣，也期待陳時中將規定說清楚，讓大家在戶外空曠處能適當將口罩拿下。他也提到，另外在爬拇指山時，只有攻頂時，才看到3位民眾，其餘時間上山、下山全程都沒看到我們以外的其他山友，真的會很懷疑，這口罩戴的這麼心酸是為了…。