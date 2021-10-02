花蓮市漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，透過空拍畫面可見，高達7層樓的建築物橫躺在國聯五路上，截斷車流往來。（民眾提供）

花蓮市國聯五路的漫波假期飯店，1日進行拆除大樓作業，應聲倒塌。圖為1日下午時，搜救人員在現場開挖確認是否有人員受困。（王志偉攝）

【LIVE直播】花蓮漫波飯店倒塌連夜拆除 直擊現場最新畫面｜2021.10.02

花蓮市國聯五路上已停業的漫波渡假飯店1日下午進行拆除作業時，因不明原因整棟樓倒塌，所幸並無人受傷。經縣府連夜搶通，於今（2日）凌晨2時30分許已全數清除道路障礙物，目前道路仍在修復中，預計最快於今午前順利搶通。

據了解，位於國聯五路的漫波飯店為屋齡41年的老飯店，目前已申請永久停業，1日下午正在進行飯店拆除作業時，高達7層樓整棟飯店突然直直倒下，砸在國聯五路上，事發過程時仍有不少汽車與機車行經國聯五路上，過程相當駭人。

花蓮市國聯五路上已停業的漫波渡假飯店1日在拆除時整棟倒塌，經縣府連夜清除，國聯五路上的瓦礫堆已全數清除完畢，目前道路仍在修復中，預計最快於今午前順利搶通。（取自徐榛蔚臉書）

花蓮市國聯五路上已停業的漫波渡假飯店1日在拆除時整棟倒塌，經縣府連夜清除，國聯五路上的瓦礫堆已全數清除完畢，目前道路仍在修復中，預計最快於今午前順利搶通。（取自徐榛蔚臉書）

花蓮市國聯五路上已停業的漫波渡假飯店1日在拆除時整棟倒塌，縣長徐榛蔚直至深夜都坐鎮清除作業，盼望加速道路搶通。（取自徐榛蔚臉書）

花蓮縣長徐榛蔚第一時間指示縣府各局處在百事達飯店成立一級應變中心，花蓮縣消防局、警察局、衛生局、環保局、建設處、社會處、行政暨研考處、台灣電力公司等相關單位已第一時間進駐。

花蓮縣政府指出，經連夜搶通，路面障礙物已於2日凌晨2時30分許全數清除完畢，目前仍在盡全力修復毀損的路面，因此道路仍在封閉中，最快預計今午前搶通，在此之前仍盼請用路人提前改道。

至於漫波渡假飯店突然倒塌的原因，承攬拆除作業承包商亞國機械工程行也發表聲明，稱此飯店當初就是因為辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。此外，花蓮縣政府建設處長鄧子榆強調，將會深入調查，因拆除施工中發生建物倒塌情形，會請建管單位調出原申請拆除作業書查明。