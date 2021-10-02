曾奪得《英雄聯盟》S2世界大賽冠軍的電競好手「Toyz」劉偉健涉販毒遭檢方羈押！台中檢方追查一起中部毒品案溯源查上手，藥腳咬出大麻疑購自劉，經搜索他位於新北市住處，查扣到大麻毒品等證物，同時還逮捕一名現役楊姓軍人負責擔任運毒手，劉偉健目前已遭收押，但運毒的現役軍人則以以40萬元交保。

29歲的「Toyz」劉偉健是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，曾經是《英雄聯盟》（簡稱LoL）電子競技職業選手，並在2012年拿下賽季世界大賽冠軍，他曾效力於「Cross Gaming」、「台北暗殺星」，擔任英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監。

台中檢方在數月前偵辦中部一起毒品案件，從藥腳循線往上一路擴大追查，藥腳咬出大麻毒品購自知名網路遊戲實況主暱稱「Toyz」的劉偉健，檢察官28日指揮警方北上搜索，在他位於新北市住處查扣到大麻。

台中地檢署以劉男涉販毒品涉嫌重大等理由向法院聲請羈押獲准，另1名楊姓共犯則以40萬元交保。

台中地檢襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢方掌握相當事證認定劉涉嫌重大，至於劉除涉販毒外，是否吸食毒品、販售手法及範圍如何？基於偵查不公開，不便說明，全案將再擴大偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！