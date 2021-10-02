中華桌球隊相隔18年再次闖入亞錦賽金牌戰，「桌球教父」莊智淵領軍的男團與韓國爭霸。雙方在杜哈的周末大戰之後，韓國男團以3-1擊敗中華隊。雖然未能摘金，中華男團仍追平18年前的成績，中華男團連續13屆打入亞錦賽四強，拿了很多次銅牌，2000年、2003年、2021年都是獲得銀牌。

此戰中華隊陳建安打頭陣，碰上韓國球王張禹珍，雙方打了4局，張禹珍以11-8、9-11、11-8、11-7戰勝陳建安，韓國先馳得點。

第2點中華隊大哥莊智淵出馬，他以11-9、13-11、7-11、11-8戰勝韓國李相秀，中華隊扳回一城。

第3點韓國隊安宰賢以12-10、11-9、14-12直落三擊退馮翊新，搶先聽牌。

第4點又輪到韓國球王張禹珍，他以11-9、11-7、11-5直落三擊敗莊智淵，韓國隊摘下金牌。莊智淵拿下中華隊唯一的1點。

韓國隊在八強戰3-1擊敗香港，香港球王黃鎮廷拿下唯一的1點，和張禹珍大戰5局才落敗。四強戰韓國碰上印度以3-0獲勝，但除了張禹珍之外都打滿5局。

中華隊在林昀儒缺陣的情況下，本屆最大的一場激鬥是在四強戰3-2擊退日本，世界排名第73的陳建安當時包辦第1點與第5點，立下大功，幫助中華男團拿到暌違18年的銀牌。