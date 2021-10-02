藝人馬艷麗被稱為「大陸第一美人」，原是運動員出身的她，受傷後結束運動員生涯，卻在因緣際會之下，轉戰娛樂圈，甚至還創立自己的服裝品牌，不過感情路卻相當不順遂，婚姻因為老公出軌遭到背叛，便就此退出娛樂圈，過著凡人的生活。

馬艷麗出生於農民家庭，12歲時便加入了排球隊，但在某次訓練當中受了傷後，被迫結束多年的運動員生涯，不過外型亮眼加上擁有傲人身材的她，在某次偶然機會下，參加上海國際模特大賽，更以天生優勢奪得冠軍，因此一夕成名，接著更勇闖演藝圈，還參加電視劇拍攝，更在《傾城之戀》中擔任女主角，甚至還創立自己的服裝品牌，知名度可說是水漲船高。

馬艷麗雖然在事業上繳岀漂亮成績單，不過感情路上卻相當顛頗，2001年與執導過多次春晚的名導郎昆結婚，兩人婚後2年遇有一個女兒，但郎昆卻在外面偷吃，導致這段婚姻破裂，據悉，這件事讓馬艷麗徹底心碎，因此退出演藝圈，就此過著不問世事的凡人生活，也未再出現於螢光幕前。

馬艷麗多年前接受訪問時，透露在經歷被丈夫背叛的失敗婚姻後，將時間都花在經營事業及養育女兒身上，不僅自創服裝品牌事業蒸蒸日上，更在2014年榮獲「上海國際服裝文化節」的「中國時尚20年功勳人物」，身家更是超過10億，成為人人眼中的女強人。