許多人常誤以為男性身上最敏感的地方是生殖器，但實則不然。泌尿科醫師顧芳瑜表示，男性的3大敏感帶為脖子、耳朵和舌頭，適當的撫摸脖子、在耳邊細語吹氣加上舌吻對方，三招疊加讓人欲望噴發，馬上進入狀況。

顧芳瑜近日在臉書粉專分享，許多人以為男生身上最敏感的地方就是「私密處」，但其實相較於GG，男生的脖子、耳朵和舌頭更加敏感，才是真正的敏感帶。當然也歡迎大家留言分享其他的部位一起來討論。

顧芳瑜表示，脖子是神經分布最密集的部位之一，可以突然撫摸對方的脖子，或是在脖子上輕輕吹氣來誘惑另一半，但要注意這邊不是指掐住對方脖子，這種「窒息式」的愛；另外耳朵也是身上較敏感的部位，只要在耳邊小聲說話，再加上舌頭的輔助，就能讓人馬上進入狀況。

顧芳瑜指出，喇機（台語：舌吻）則是激起男性欲望最好的方式，可以用自己的舌頭環繞對方的舌頭，或者是輕輕吸吮他的舌頭，將會獲得意想不到的效果。

顧芳瑜也分享自己的「屌語錄」說，其實生活就像是GG一樣，簡單、放鬆又舒服，但是女人總讓它變困難、變硬。（Life is just like a penis. Simple relaxed and hanging freely. It’s the women that make it hard.）