許多人常誤以為男性身上最敏感的地方是生殖器,但實則不然。泌尿科醫師顧芳瑜表示,男性的3大敏感帶為脖子、耳朵和舌頭,適當的撫摸脖子、在耳邊細語吹氣加上舌吻對方,三招疊加讓人欲望噴發,馬上進入狀況。

顧芳瑜近日在臉書粉專分享,許多人以為男生身上最敏感的地方就是「私密處」,但其實相較於GG,男生的脖子、耳朵和舌頭更加敏感,才是真正的敏感帶。當然也歡迎大家留言分享其他的部位一起來討論。

顧芳瑜表示,脖子是神經分布最密集的部位之一,可以突然撫摸對方的脖子,或是在脖子上輕輕吹氣來誘惑另一半,但要注意這邊不是指掐住對方脖子,這種「窒息式」的愛;另外耳朵也是身上較敏感的部位,只要在耳邊小聲說話,再加上舌頭的輔助,就能讓人馬上進入狀況。

顧芳瑜指出,喇機(台語:舌吻)則是激起男性欲望最好的方式,可以用自己的舌頭環繞對方的舌頭,或者是輕輕吸吮他的舌頭,將會獲得意想不到的效果。

顧芳瑜也分享自己的「屌語錄」說,其實生活就像是GG一樣,簡單、放鬆又舒服,但是女人總讓它變困難、變硬。(Life is just like a penis. Simple relaxed and hanging freely. It’s the women that make it hard.)