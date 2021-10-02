公督盟評鑑結果。（圖／取自臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」）

基進黨立委陳柏惟日前因堅持使用台語質詢國防部部長邱國正，雙方爆言語爭論，引發外界關注。為反制罷免，陳多次對外強調自己問政非常認真、優秀；對此，罷免陳柏惟總部翻出公督盟評鑑專刊，陳的問政表現在所屬的國防外交委員會中只排倒數第3並僅拿到16分，顯見成績並不出色。

臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」昨日（1）發文，刊出公督盟評鑑專刊，評鑑時間是從去年8月底至今年1月底，結果顯示，陳柏惟在所屬的外交國防委員會中，在滿分20分之下，僅以16分位列倒數第3的名次。

罷免陳柏惟總部表示，就這份資料的公民評鑑的項目而言，問政專業、價值立場 、問題解決、問政態度與技巧4大指標，陳柏惟在經過70人次的評鑑之後，僅有拿到16分，在國防外交委員會的12名委員中排名倒數第3。

公督盟評鑑成績。（圖／取自臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」）

公督盟評鑑成績。（圖／取自臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」）

罷免陳柏惟總部質疑，事實上陳柏惟在國防外交委員會的表現並不好，「這樣陳柏惟跟民進黨也好意思說他問政超級優秀認真？」並諷刺稱，那些護航陳在立法院表現的人，「是不是看錯了一個小數點？」