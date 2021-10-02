第一梯次紙本振興五倍券自9月25日開始預定到昨（1日）截止，根據統計到昨為止，有1174萬人預定紙本券，已經是數位綁定人數的約3倍。此數據曝光後，引發不少網友在相關報導底下討論，因蘇內閣先前力推數位綁定，結果卻慘輸紙本券一大截，有網友說，「又狠狠賞了蘇院長、唐鳳一個大耳光」。

根據《中國時報》今（2日）報導，統計數字來看，紙本預約因超商祭優惠、民眾捧場，所以大部分都從超商事務機預約，第一梯共計約990萬人，占紙本五倍券約84%；而官網預定紙本五倍券者，大約184萬人，占比僅約為16%；至於數位的部分則已經有391萬人綁定。

對此，有網友在本網、《LINE TODAY》相關新聞底下留言表示，「數位剛出來好像很搶手，結果到現在400萬份還沒發完，有點好笑」、「發現金早就全部都發完開始振興台灣了！ 有這政府真不會做事」、「然後呢?要不要先公佈一下砸了多少廣告行銷費丶系統費丶超商處理費丶印刷費，還造成了多少詐騙漏洞？」、「紙本好用，為何弄數位」、「笑死！ 這叫唐鳳情何以堪」、「先拿錢去印紙劵再發，跟直接發現金哪個合理？」「誰要用數位啊，那麼不方便，優惠也沒紙本多」。

但也有少數網友認為就是要數位綁定很方便、數位綁定也有加碼好食券。

網友留言。（取自line today）