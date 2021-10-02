一名彰化6歲男童，因午睡後未將棉被收好且不斷哭鬧，遭女老師用紙捲彈打臉頰，造成紅腫，是後立刻主動向男童父母坦承：「管教與作法失當」。但男童父母相當火大，怒告女老師傷害，法官審理認為，雖然女老師第一時間向父母認錯，事後男童仍繼續在班上上課，畢業時也願意站她旁邊合照，女老師確實有盡到彌補責任，事後仍不斷道歉，但因男童父母不願和解，依故意對兒童傷害罪輕判拘役50日，不得易科罰金。

根據判決書記載，女幼教師明知6歲男童有情緒不穩及語言發展遲緩之情況，於109年2月21日15時許帶班時，見他午睡後未將棉被收好，並有哭鬧之情，為管教徐童，持教學用之紙捲朝男童之右側臉頰彈打1下，致男童受有臉部紅腫受傷。

女幼教師事後向男童父親坦承，「他就一直不斷嘶吼跟哭鬧，所以呢我就用手...用紙捲起來，打下去他的嘴巴那裡打下去，但是我覺得應該是我的力道跟速度太快了，所以就讓他紅紅的」。

男童父親質問，怎麼可以往臉打下去時，女老師表示「我知道我當下的方式就是用錯了」，並傳訊息給男童母親承認自己「做法失當」、「管教失當」、「很顯然我這次的方式大錯了...我想要的是彈一下，沒想到力道會這麼大」、「我這個以為只是很快的“彈一下”肉肉臉頰，真的是自以為的大錯特錯了」。

女老師辯稱，「我沒有傷害故意，徐童的手要拉扯我的紙捲，我有後退抽身一下，可能是因為這樣，紙捲有彈過去，才會打到徐童，我是過失傷害。」其辯護律師也強調，根據男童班上群組照片，可證明女老師在上課忙時，仍願意花很多時間傳孩子上課照片給徐童的母親看，與徐童的母親保持善意的互動關係，是一個教學很認真的老師，且她當下也馬上就跟男童的母親說明情形，足認她內心及主觀上並沒有任何要傷害男童，使男童受傷的意思及動機，否則，她可以選擇用撒謊的方式去騙媽媽說是徐童自己摔倒的。

男童母親向法官表示，兒子在事後說，「老師打打」，並以遊戲辦家家酒之方式扮演老師，持紙捲直接打當時扮演男童之母親的臉部，且於事發後，對於上學，有異於平常之緊張、害怕、手腳發抖、大聲吼叫不願上學。

法官審理後認為，教育基本法明文禁止教師在教育過程中，對學生身體施以體罰，使學生身體客觀上受到任何侵害。審酌女老師知悉男童年幼，且有情緒不穩及語言發展遲緩之情況，自應秉持耐心，以適切方法予以導正，方能有效達成教育之目的。

但其本案女老師採取之手段不當，造成徐童臉頰受傷，身心嚴重受創，且犯後始終藉詞過失傷害，避重就輕，但考量女老師是基於管教之動機，在此之前，也可見常與徐童母親多有溝通徐童之照顧、並於案發後立刻向男童父母坦承認錯，男童案發後返回其班上上課迄至男童幼兒園畢業時，均未再對男童有任何不當行為，男童於畢業合照時，願意與女老師站在一起合照，顯示女老師確有努力彌平其所為對男童所生之傷害，女老師並多次於法院審理時向徐童父母表示歉意，但男童父母無意與被告和解，因此依故意對兒童傷害罪輕判拘役50日，不得易科罰金。