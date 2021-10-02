巴西研究機構克魯茲基金會（Fiocruz）今天發布最新報告，建議巴西聯邦政府下令在全國採用疫苗護照，以鼓勵更多民眾接種COVID-19疫苗，以利控制疫情。

里約熱內盧州地方法院二審法官藍格爾（Paulo Rangel）9月29日判決民眾有來去的行動自由，取消里約熱內盧政府要求民眾進入封閉場所須出示疫苗接種證明的規定。但昨天聯邦最高法院大法官福克斯（Luiz Fux）下令恢復這項規定。

疫苗護照作為告知個人是否已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的憑證，可用來掌握民眾進入健身房、電影院和劇院等公共或私人封閉場所，減少病毒傳播。

克魯茲基金會研究人員指出，由聯邦政府下令在全國境內採用疫苗護照，可更好統籌疫情防控和營造更安全穩定的社會。

根據里約熱內盧市衛生局，9月份市政府宣佈採用疫苗護照時，地方當局就發現民眾對疫苗的需求增加，前往接種站的人數是平時的3倍。

全國城市聯盟（CNM）28日公布的最新調查指出，目前已至少有249個巴西城市（約占全國城市總數的4.47%）要求疫苗護照。

此外，關於2022年COVID-19疫苗接種計畫，巴西衛生部稱目前只確定採用英國阿斯特捷利康藥廠授權克魯茲基金會在巴西生產的AZ疫苗。

衛生部發言人克魯茲（Rodrigo Cruz）表示，聯邦政府也考慮採用美國的BNT和嬌生旗下楊森藥廠（Janssen）疫苗，但未提及中國科興生技公司（Sinovac）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的疫苗CoronaVac。

AZ和BNT疫苗已在巴西獲得註冊，並列入公保「唯一健康制」（SUS），但AZ疫苗是由克魯茲基金會在巴西生產，且基金會已製成國產活性藥物成分，等候國家衛生監測局（Anvisa）核准。

CoronaVac是最先在巴西廣泛使用的COVID-19疫苗。聖保羅州政府著眼於未來作為疫苗追加劑所需，斥巨資協助布坦坦研究所興建一座生產CoronaVac的疫苗廠。