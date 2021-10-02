可惡 ! 鴛鴦盜狂偷果園蔬果 PO上網低價賣 │中視新聞 20211001

彰化一對情侶檔因積欠銀行欠款，竟趁著疫情期間民眾多透過網路購買蔬果的時機點，在網路上以低於市價的價錢便宜賣蔬果，接單之後，再於深夜潛入農園偷摘農產品。彰化縣警方於上月30日逮獲情侶，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，這對竊賊情侶檔自稱小農，在臉書社團《埤頭人大小事》發文賣菜，主打「苦瓜3條100元、火龍果3大顆100元、酪梨2顆100元」等等，只要在留言區+1就可以輕鬆下單，在網路上接單之後，與客人約在合興宮廣場前面交，又因其所販售的蔬果均與市場價格低廉許多，而迅速累積大量客戶。

不料，這對情侶所販售的的農產品竟都是附近果園偷來的，還是先接了訂單才去摘取指定的蔬果，囂張做起無本生意。經農民察覺農產品遭竊，報警處理後，由警方深夜埋伏在果園逮獲，甚至情侶檔被抓到時，手上還提著3大袋剛拔下來的肥碩苦瓜，淨重達100台斤。

警方指出，8月間接獲農民反映蔬果遭竊，且農民留意到該情侶檔在網路上以低於行情的價格販售蔬果，因此疑心留意調查，經檢方指揮偵辦，於9月30日晚間埋伏，於凌晨時分逮獲剛行竊完的鴛鴦大盜。

警方表示，該對情侶稱，是因向銀行借款還不出，才想出在夜間行竊農產品並販售轉取金錢還債，訊後依竊盜罪將2人移送法辦。警方呼籲，網路買賣難以分辨貨源，提醒網友下訂前應留意商品品項、價錢、產品製作與生產之地。