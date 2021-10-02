Sources: The 76ers are not paying Ben Simmons his $8.25 million payment due today as the three-time All-Star awaits a trade. Simmons still is not showing up to Philadelphia and has understood the ramifications of his holdout. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 1 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞2日搶先爆料，班西蒙斯原本今天應該收到2021-22年球季25％薪資，也就是825萬美元，卻遭七六人拒絕支付，這筆薪水將被放在第三方帳戶，班西蒙斯拒絕歸隊所產生的罰款，將從這個帳戶扣除。

如此一來，代表七六人鐵了心跟班西蒙斯撕破臉，畢竟班西蒙斯並未前往七六人訓練營報到，更嗆聲不會再幫七六人打球，《ESPN》記者溫霍斯特說：「七六人如此舉動充滿挑釁，除了宣戰氣氛很明顯，七六人也關上跟班西蒙斯之間大門。」

不過班西蒙斯與他的經紀團隊至今仍然相信，他們早晚會拿到這筆錢，《ESPN》球評帕金斯卻這麼說，「如果七六人仍然拒絕利用班西蒙斯殘餘價值進行交易，請勿訝異，他們正在傳遞一項訊息，聯盟總裁席爾佛與球員工會都在一旁看著。」

事實上，班西蒙斯這方面決定不再幫七六人打球，七六人這邊的姿態也很明顯，就是扣你薪水到扣光為止，雙方似乎已經陷入玉石俱焚窘境，甚至《ESPN》記者拉蒙娜已經收到線報，班西蒙斯已經做好最壞準備，那就是一整個球季都不打球了！