老婆開車技術奇差，每次出門都戰況激烈，人夫只好砸錢包車接送妻子遊宜蘭。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

近日一名男網友透露，他出錢讓老婆包車去宜蘭玩，結果卻被岳母批評浪費錢，對此，他無奈舉出老婆先前自己開車出門發生的慘案，並表示為了老婆與社會大眾的安全，才忍痛作出這樣的決定。貼文引起網友討論，不少人大讚原PO功德無量，替台灣廣大的用路人感謝你。

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，這次要與合夥人一起環島，出發前怕老婆太累，因此特別包車接送老婆與小姨子去宜蘭玩，結果岳母知道以後，竟打電話來罵他說「有錢也不是這樣花的，不要捨不得她辛苦，不如把這些錢省下來給孩子買東西」。

男網友聽完委屈地解釋，老婆第一次學開車就撞到電箱，害他得賠錢給國家；第二次練車的時候，他決定親自出馬指導，結果老婆差點把他撞死，兒子差點得認別人做老爸；最近一次老婆帶著兒子出去玩，結果回家以後，新車的側邊戰況慘烈。

男網友透露，替老婆包車旅遊，都是為了老婆的人身安全著想，並顧及了社會大眾的行車安全，深思熟慮過後的決定。沒想到岳母聽完以後竟然反過來安慰她說「不然你帳號給我好了，我也出一半包車費」。

不少網友看完車子的慘況後，留言讚嘆原PO的決定，「版主功德無量」、「花小錢省大錢」、「替台灣的用路人謝謝你」、「真的出門都搭車就好，要顧及其他用路人生命安全」、「包車比修車便宜又安全」、「可以花錢解決的事，真的不能省」。另外也有人狂讚岳母通情達理，還要幫忙出錢包車也太可愛了。