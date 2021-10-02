臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

行政院政務委員張景森昨日（1）表示，自己有問衛福部部長陳時中，如果是野外登山是否需要戴口罩，陳回應，沒有這個規定，野外空曠又沒有什麼人，不需要戴口罩。陳在例行記者會上則強調，相關規定統一在周日公布。此消息引發網路熱議，有網友諷刺道：「到時候疫情爆發，陳時中又說『我就不能講錯一句話？』真是嚇死人了！」

張景森昨日在臉書發文表示，碰到陳時中時有向其請教：野外登山跑步需不需要戴口罩？陳反問他：為什麼需要？他說：很多人包括他自己都以為防疫有這個規定，結果陳回應：沒有這個規定，野外空曠又沒什麼人不需戴口罩，太接近其他登山客時才需戴一下。張問陳，可否公開轉述這段對話，陳則說可以。但當時陳時中其實尚未對外公開此一鬆綁消息。

而陳時中昨日在例行記者會被問及此事，他只表示相關在戶外戴口罩規定統一在周日公布，如農委會有反映如一個農夫在田間耕田，或是在高山可能只有一個人或親人，部分不近合理的地方，將在周日一併報告。

消息一出，臉書相關新聞連結下湧入大批留言，網友正反意見兩極，有人認為在戶外運動、工作若無群聚本就不必戴口罩，這個做法國外早已行之多時，有人則認為不戴口罩恐讓疫情再度爆發，紛紛表示：「到時候疫情爆發，陳時中又說『我就不能講錯一句話？』真是嚇死人了！」「你知道還有一半的人還沒打疫苗嗎，又要重新復發了嗎？」「到時候疫情爆發又要把責任推給人民了」、「可以做點正經事嗎？荒腔走板、莫名其妙的事不用搞太多」。