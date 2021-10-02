屏東縣這起暴力事件凸顯沒控制病情的精神病患恐成為社會的潛在隱憂，根據《自由時報》報導，衛福部長陳時中拍板，將針對高風險、有暴力前科的病列管患專案處理，像是有傷人紀錄者加強管理，或是要求醫師替病患使用長效針劑。

健保署在今年7月推出的「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」鼓勵醫師施打抗精神病長效針劑，每名新增1名「當年度連續施打長效針劑4個月以上」的固定就醫個案，額外給予健保點數1000點到1500點獎勵，相關辦法已在9月15日正式公布，衛福部心口司司長諶立中表示，台灣使用長效針劑的比例不到2成，是近年才逐漸鼓勵使用長效針劑作為控制精神病患的方式，成為對有暴力前科的精神病患使用的「殺手鐧」。

衛福部也正與法務部共同規劃籌設「司法精神病房」，專責收治法院裁定監護處分、有潛在暴力風險精神病人，預計今年先補助1到2家醫院設置，明年計劃擴大至北、中、南、東部的4到6家醫院設立。

查看《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字，討論到「屏東挖眼男」案件，除了痛批該男的行為外，許多網友也提及「改革」、「立委」、「司法」、「修法」等相關討論，每當發生社會議題，支持修法的呼聲成為討論重點，衛福部這次祭出的「殺手鐧」也引起網友熱議。

但多數網友嗤之以鼻，認為「小燈泡到現在都幾年了才來？」、「列管而已，一樣強制就醫5年出來碰碰跳」、「當初喊社會安全網喊到現在才要開始想???」，也有網友翻出立委王婉諭在2020年的質詢內容，痛批「去年質詢，今年爆炸才辦」、「等真的執行再說，雷聲大雨點小，法規也還沒修」、「沒修法都只是在講幹話」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月24日至2021年09月30日。

資料來源：

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研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『屏東挖眼男』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。