【愛傳媒陳朝平專欄】屏東縣陳姓男子持棍打死鍾姓鄰居，屏東地方法院以陳某因思覺失調症產生嚴重被害妄想，判決無罪，但令強制監護五年。死者家屬無法接受，擬上訴。

2016年起，陳某因思覺失調症曾多次就診住院。前年12月，他持木棍敲打吳姓鄰居鐵門，並將無打到頭、手部骨折。但未遭強制監護或就醫，終於釀成大禍。

問題來了！因嚴重被害妄想，持棍殺人不罰，如果，某人遭嚴重被害妄想症患者持棍攻擊，因自衛失手殺死攻擊者，罰還不不罰？

見思覺失調症患者攻擊他人，如前日楊姓男子徒手挖潘姓超商女店員雙眼，見義勇為，誤殺思覺失調患者，罰還是不罰？思覺失調患者酒駕肇事，罰還是不罰？怎麼罰？酒駕傷人殺人，藉詞罹患思覺失調症，又該誰來診斷？

社會失序，經濟蕭條，毒品氾濫，酗酒嚴重，思覺失調症患者越來越多，我們的醫療鑑定、檢警犯罪偵查專業、法官判案、強制監護就醫、社會防護網，林林總總，都準備好了嗎？

會不會有那麼一天，無恥無能又貪汙的官員，挑釁兩岸開戰的無聊名嘴，也都用思覺失調、被害妄想症等，作為免責的藉口？

作者為資深媒體人

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