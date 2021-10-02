《路透社》報導，厄瓜多監獄局長賈松（Bolivar Garzon）1日宣布，在該國歷經史上最嚴重的監獄暴動，並導致118人喪命，厄瓜多政府決定赦免高達2000名囚犯，以緩解拘留中心過度擁擠的狀況。

賈松證實，在瓜亞基爾（Guayaquil）的海岸監獄（Littoral Penitentiary）28日晚間發生幫派火拼事件後，政府優先考慮釋放老年人、婦女、殘疾者與罹患絕症的囚犯。目前該國監獄關押約3.9萬名囚犯。

他解釋，這波騷動是安地斯國家監獄頻頻發生的暴力浪潮中最新的一起，是「有組織的犯罪集團為爭奪主導權而引起的鬥爭」。2021年2月與7月，厄瓜多也傳出監獄騷動，分別造成79人與22人死亡。

官員則指出，厄瓜多毒品犯罪問題嚴重，地方幫派與跨國犯罪集團聯手，爭奪販毒路線。

厄瓜多內政部長維拉（Alexandra Vela）表示，已向全國各地的監獄增派3600名警察與增援軍隊，以維持當地秩序。目前法醫也已確認41名受害者的身分；其中，已有21具遺體由家屬領回。

此外，約有10多名囚犯的親屬聚集在停屍間外，焦急地詢問親人狀況。當局指出，至少有6人遭斬首。

60歲的蒙特(Eduardo Montes)打聽自己25歲弟弟的消息，原本弟弟在1個月後就可期滿出獄。「他們給我看一張照片，照片中可看到1名受害者的頭部，我相信那就是我弟弟。不過，我不知道他是死是活。我希望他還活著，我希望他們能釋放他」。