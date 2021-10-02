【愛傳媒黃珊珊專欄】我在22歲那年就當了律師，我選擇將來可以獨當一面的律師，所以我到一個小型事務所學習，希望可以全方位，大型事務所可能就只能侷限在某一個部門，那時候，很多客戶都覺得我是個小毛頭，看起來就是個小孩臉，還問我的老闆，這小女生會不會打官司？

不服氣的我，常常把自己打扮得很老氣，也非常的強悍，因為要贏得客戶的信任，還有面對比我大上幾十歲的資深律師，氣勢上絕對不能輸陣，我必須讓自己更強大，尤其是當事人把生命財產甚至是自由交給我，那是多麼重的責任，就像醫生一樣，每一個案件絕對要全力以赴！

但是我更喜歡做義務法律服務，尤其是可以幫助那些不懂法律卻又十分無助的弱勢民眾，律師費用很高，很多人是付不起的，我的老闆認識基隆的市議員，問我願不願意去做法律服務，因為我想多學習，所以從執業的第一年就在基隆議員服務處做義務法律服務，整整在基隆服務六年！

看到很多百姓因為不懂法律受到很大的傷害，當律師很無力，因為惡法亦法，有些事情不是百姓的問題，而是法律不合時宜，更有很多法律被過度解釋，有些人抱著法令食古不化，就像個「法匠」一樣，而法律都是人定的，當然可以修改，所以我想當那個「改變法律的人」，因為，很多都是法律有問題，不是人民有問題。

我的夢想是：希望不要再有不懂法律的善良百姓受到傷害！

1998年朋友推薦我去參選台北市議員，我想都沒想就決定參選，因為，我一直想到體制裡改變不公不義，想到我可以修改那些不合時宜而且嚴重落後的法律條文，就讓我熱血沸騰！

法律服務對我不是負擔，而是喜樂，因為，每幫助一個人，我就覺得自己做了大功德，有人問我到底是什麼力量讓我參選六屆市議員和兩次立委，二十年間選了八次？我說很簡單，因為，市民的一聲謝謝，我可以再拼二十年！

我喜歡服務公眾，從我當律師的第一天到我離開議會進入市政府的那一天，我整整「做」了27年的法律服務，服務人次至少十萬，我很珍惜每一個幫助別人的機會，也感恩每一個給我服務機會的人，因為有你們，我的生命才如此豐富精彩！

挑戰威權、挑戰不可能，每天都充滿能量！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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