就在外界相當期待4日凌晨的新球季首場熱身賽，即將上演湖人遭遇籃網的精采戲碼之際，湖人總教練佛格卻狠狠潑了大家冷水，因為佛格2日受訪表示，「小皇帝」詹姆斯、「忍者龜」韋斯布魯克都將缺席首場熱身賽，甚至安森尼與阿里查也確定不打。

佛格給的理由相當直接，詹姆斯與韋斯布魯克選擇在首場熱身賽就告輪休，安森尼雖然也是同樣理由，不過實際原因則是他在練球時，不小心遭到「一眉哥」安東尼戴維斯戳傷左眼，阿里查連兩天都因右腳踝痠痛缺席訓練，熱身賽也不打。

就算佛格強調湖人首場熱身賽將以安東尼戴維斯掛帥上陣，卻沒有忘記提前滅火，「安東尼戴維斯會打，但他可能只打首節。」代表湖人根本沒有打算在熱身賽跟籃網玩真的，不知道籃網是否也會考慮讓杜蘭特、哈登與厄文等球星輪休。

「目前我們防守還不夠好，但整體狀況還算樂觀，我們都想努力提升防守表現，只要大家抱持這種心態，我們防守問題很快就可解決，」佛格說，「至於湖人攻擊籃框能力，我感到很激動，除了安東尼戴維斯，我們還有霍華、狄安卓喬丹兩大空接好手。」