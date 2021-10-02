中央氣象局預報指出，今天台灣附近水氣稍微減少，降雨會比昨天少一些，偏東風環境下，東半部雲量稍多偶有局部短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，清晨南部受環境風和陸風輻合影響，有些局部降雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部山區有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣的變化。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日太平洋高壓偏弱，大氣持續不穩定；午後強對流發展，除大台北降雨機率較低，其他山區及平地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應防範小範圍劇烈天氣。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日天氣好轉，各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨，午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。4日至6日偏東風帶來水氣，東半部有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天熱；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率；7日、8日因南方有「熱帶擾動」發展，偏東風帶來更多水氣，東半部降雨則日趨明顯，背風面西半部受影響較小。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬8日20時預測圖顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式，同一時間颱風分布機率圖則顯示，機率最高處在南海，在台灣附近機率大約在5％至20％之間，8日之後的模擬仍在大幅調整中，故國慶天氣會受到什麼程度的干擾？「不確定性」太高了，無需操之過急，應繼續觀察。