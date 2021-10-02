脫口秀演員龍龍痛訴脫口秀表演時，遭博恩班底老K拿她與前男友的事當眾嘲諷，讓她怒斥：「被蓄意踐踏，加上噁心難受的公然侮辱」，不過老K卻表示「清者自清」，更強調不在乎別人怎麼看他，疑似回應龍龍的霸凌指控，對此，博恩今（2日）拍攝影片對此事做出回應。

博恩表示從頭到尾都有想要道歉，表示5月時和龍龍溝通要如何和平解決，除了達成協議將脫稿演出內容刪除外，更達成共識對老K的脫序行為進行懲處，不過，老K事隔幾個月後上節目《老男孩直播》時，講了許多不堪入耳的話，讓龍龍覺得老K並未從中得到反省，便和他討論老K或薩泰爾對後續傷害是否有公開道歉，博恩也允諾龍龍會妥善處理好此事。

博恩透露原本要找跟龍龍有過爭執的人，來進行多人座談會，不過卻在舉行前夕被龍龍經紀公司阻止，後來談好發道歉聲明時要雙方用印，希望彼此都知道處理的各項程序，卻遭對方拒絕，甚至不願雙方見面洽談，最後只得寄岀寄存證信函處理，但對方卻始終不回應，讓他無奈表示明明想積極處理，卻被誤解成在「打太極」，坦言感到相當無奈。

博恩強調老K就是做錯事情，對他的行為絕對不會包庇，對於外界認為員工下班後上直播的言論應該由公司約束或禁止，但他認為這是個人行為，不過礙於嚴重影響到薩泰爾，便立即宣布：「老K無限期留職停薪」，最後也跟龍龍公開道歉，強調一直以來都想要真心處理所有事情，最後也呼籲所有網友及相關人士，停止任何對龍龍的霸凌行為。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您