先前在遊戲直播宣布自己確診新冠肺炎的太陽後衛戴文布克，卻在短短10天之內宣告痊癒，2日已經前往太陽訓練營報到，且參加全部訓練，布克受訪時除了透露自己已經接種新冠疫苗，「我已經逐漸找回味覺與嗅覺，回到球隊感覺很棒。」

戴文布克在上月28日太陽開啟季前訓練營時，傳出沒有辦法如期報到消息，隨後他也坦承自己感染新冠病毒快要一周時間，就連味覺與嗅覺都沒了，沒想到前後才過10天時間，他就直接現身太陽訓練營場邊，更馬上投入球隊訓練行列。

「我和家人都接種疫苗了，每個人都有自己權利，這是他們自己身體，這是他們自己選擇，我的決定是接種疫苗，」戴文布克說，「我還沒說出自己接種疫苗之前，確實感受不少壓力，我只能想像那些還沒接種的人想法，他們勢必壓力很大。」

只是上季爆冷闖進總冠軍賽跟公鹿爭冠的太陽，新球季仍被預估是奪冠熱門之一，自然不想面對當家射手戴文布克還沒開打就先染疫的噩耗，幸好以戴文布克今天現身訓練營的狀態來看，應該不會影響到新球季，太陽也可安心準備新球季到來了。