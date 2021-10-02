台灣親子共學教育促進會自2016年接觸藻礁議題起，參與多次搶救藻礁的行動，但近日認為藻礁公投小組的議決漸往政治動員靠攏，包含利用政治明星以獲取議題關注度的功利做法，其帶來的是支持者的盲目跟隨，在經過多次溝通努力後，由於上述方向上的歧異漸明，親子共學已於今年8月9日退出藻礁公投小組。

台灣親子共學教育促進會指出，公投的主體在於公民，有愈多的公民認識到公投議題正反意見的差異，對議題形成自己的看法，公民社會才會是公投的贏家，然而藻礁公投小組的議決漸往政治動員靠攏，包含利用政治明星以獲取議題關注度的功利做法，其帶來的是支持者的盲目跟隨，而不是全民對環境和能源政策的思辨，這與公投期望帶動不同意見的討論與對話目標已然不同，藻礁議題不應淪為政治動員及撕裂社會的戰場。

但台灣親子共學教育促進會也譴責執政黨在外推方案尚未通過環差前就以此呼籲人民做出選擇，有違公投的精神。此外，攸關台灣未來永續發展的淨零碳排路徑，在2025後的政策方向付之闕如，民眾難以在充分資訊下做出決定，呼籲執政黨應秉持公投法的精神，公開相關資訊，讓民眾真正深究公投題目背後的問題，深化公民素養，呼籲在野政黨需同時提出環境與能源的相關政策，以作為政策間的優劣比較，方為公民社會之福。