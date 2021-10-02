中國常駐聯合國代表張軍美東時間1日在第76屆聯大三委一般性辯論代表75個國家共同發言。針對當前新冠疫情肆虐、疫苗分配不公、 「疫苗民族主義」加劇現狀，一致呼籲各國應加強團結，早日實現疫苗公平分配，共同構建人類衛生健康共同體。

張軍表示，疫苗是抗擊病毒的有力武器。疫苗作為全球公共產品，公平分配遠未實現，可及性和可負擔性亟待解決。人人享有生命權和健康權，各方應積極促進全球疫苗公平合理分配，不落下每一個國家、每一個人，早日共同戰勝疫情。

張軍指出，開發中國家是疫苗分配的優先重點。要推動疫苗盡早在開發中國家實現公平分配。有疫苗生產能力的國家應盡快將承諾轉化為行動，積極通過雙多邊管道，及時、充足地向開發中國家提供疫苗支持。國際金融機構和其他國際組織要為疫苗採購和加強開發中國家生產能力提供資金支持。

張軍強調，同舟共濟是戰勝疫情的唯一出路。疫情不分國界，唯有全球團結一致，加強多邊合作，方可戰勝疫情。各國應加強疫苗國際合作，摒棄「疫苗民族主義」，避免囤積，取消對疫苗和相關原材料的出口限制，確保疫苗跨境流動。世貿組織應盡早決定新冠疫苗智慧財產權豁免問題。

在剛剛結束的第76屆聯大一般性辯論上，開發中國家領導人紛紛表示，西方國家大量囤積疫苗，顯著加劇疫苗不公，人為製造「免疫鴻溝」，他們呼籲將疫苗作為全球公共產品，確保疫苗可及和可負擔。聯合國祕書長呼籲，加快實現疫苗公平分配，確保沒有一個國家掉隊。世衛組織總幹事呼籲，優先為世界各地高危人群接種疫苗。在此形勢下，中國等75個國家的共同發言，發出強有力聲音，必將有力推動國際抗疫合作，為最終戰勝疫情作出重要貢獻。