曾奪得《英雄聯盟》S2世界大賽冠軍的電競好手「Toyz」劉偉健涉販毒遭檢方羈押，台中檢警查出負責替劉負責運送毒品的，竟然是一名目前還在宜蘭金六結153旅新訓中心服役的楊姓軍事訓練役現役軍人，陸軍第六軍團今（2）日表示，所轄軍事訓練役楊性士兵，服役前涉犯「毒品危害防制條例」，警方是在9月下旬入營拘提到案。全案已進入司法程序，六軍團全力配合偵辦。

29歲的「Toyz」劉偉健是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，曾經是《英雄聯盟》（簡稱LoL）電子競技職業選手，並在2012年拿下賽季世界大賽冠軍，他曾效力於「Cross Gaming」、「台北暗殺星」，擔任英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監。

台中檢方在數月前偵辦中部一起毒品案件，從藥腳循線往上一路擴大追查，藥腳咬出大麻毒品購自知名網路遊戲實況主暱稱「Toyz」的劉偉健，檢察官28日指揮警方北上搜索，在他位於新北市住處查扣到大麻。

台中地檢署以劉男涉販毒品涉嫌重大等理由向法院聲請羈押獲准，另1名楊姓共犯則以40萬元交保。

台中地檢襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢方掌握相當事證認定劉涉嫌重大，至於劉除涉販毒外，是否吸食毒品、販售手法及範圍如何？基於偵查不公開，不便說明，全案將再擴大偵辦。

陸軍第六軍團今（2）日表示，所轄軍事訓練役楊姓士兵，服役前涉犯「毒品危害防制條例」，警方已在9月下旬入營拘提到案。全案已進入司法程序，六軍團全力配合偵辦。

第六軍團強調，「毒品零容忍」為國軍堅定立場，後續除配合檢警調查，並持恆落實各單位反毒教育，綿密防毒網絡，以維部隊純淨。

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