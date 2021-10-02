國民黨台北市議員羅智強做梗圖，諷刺罷免陳柏惟的人不是別人，就是陳柏惟自己。（圖／取字羅智強臉書）

陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「會叫法國人講中文？」 反遭邱國正一招狠修理

基進黨立委陳柏惟日前因堅持使用台語質詢國防部部長邱國正，雙方爆言語爭論，陳遭外界痛批分化族群。對此，國民黨台北市議員羅智強透露，如今就連民進黨也不太敢拿「說閩南語」來要求、批判別人，陳極端的行事作風與不用心的問政，據他所知民進黨對陳也已挺得有氣無力。

針對「台語事件」，羅智強昨日（1）在臉書發文指出，美國並沒有聯邦的官方語言，英語只是「通用語」，故對台灣而言，國語也應稱為通用語，是台灣不同族群的人彼此溝通的工具；台語則應稱為閩南語、河洛語，兒台灣最早的語言是原住民語。

羅智強表示，過去「說閩南語」一直是民進黨的神主牌，但現在連總統蔡英文自己閩南語、客家語也說得零零落落，民進黨「強迫別人聽閩南語」的氣焰也就收了一點，這是一件好事。陳柏惟堅持用台語質詢，被邱國正一句「語言是交通工具」反擊後崩潰的樣子，成為全國的笑柄，這是陳的語言傲慢所導致的後果。

針對陳柏惟罷免案，羅智強表示，陳不僅挺萊豬、擋疫苗引發爭議，陳問政不用心與行事作風，與台中鄉親的厚道、溫暖差得太遠了，據他所知，連民進黨想挺也挺得有氣無力。因此，若陳10月23日真的被罷免也怨不得別人，因為這段期間最用力罷免他的不是別人，就是他自己。