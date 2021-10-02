新北市泰山區明志路上一處民宅4樓2日清晨6點多發生火警，消防局獲報後，出動人車趕抵救援，民宅內一家5口，3死2傷，起火原因仍待警方釐清。其中不幸命喪火窟的50歲鍾萬猛為泰山區義學、明志國小前家長會長，平時為地方出錢出力，出事後泰山家長會長群、校長全都動員慰問。

據了解，鍾萬猛自開人力仲介公司，平時為地方出錢出力，18歲兒子今年剛考上海洋大學、女兒目前於三重高中就讀。一家5口包含爸爸、媽媽、女兒、兒子、姑姑同志明志路二段上4樓公寓。

新北市泰山區明志路上一處民宅4樓2日清晨6點多發生火警，消防人員獲報趕抵救援，消防人員表示，由於鍾男一家以木材隔間裝潢，火載量大燃燒迅速，產生大量致命濃煙，以致逃生不易，消防人員20分鐘內，迅速將火勢撲滅，並同時入室搜索從屋內及後陽台救出媽媽、女兒。

警消經搜索，救出一家5口，分別是媽媽、爸爸、女兒、兒子以及姑姑，其中3人，50歲爸爸鍾萬猛、45歲姑姑、18歲兒子救出時已命危送醫後宣告不治，45歲媽媽跟16歲女兒則是輕傷，詳細起火原因尚待釐清。

據友人表示，獲救的媽媽聽聞家中3人不幸去世的消息相當悲痛、在院哀痛掉淚，女兒則是略顯驚嚇，一度不能言語。

泰山區長林慶豐表示，公所聽聞不幸消息後，由他與主秘等人陪同，公所人員後續將陪同處理後事。泰山區義學國小校長蕭又誠說，鍾萬猛為人慷慨，擔任家長會長期間為學校出錢出力，一早接獲地方家長群「鍾會長家出事了!」消息後，泰山區各學校家長們幾乎都出動人力慰問。