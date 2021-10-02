中共中央機關報經濟日報今（2日）報導，為有效防範化解金融風險，商業銀行監管評級規則將「再升級」。中國銀行保險監督管理委員會（銀保監）9月22日發佈《商業銀行監管評級辦法》(以下簡稱《辦法》)，提出設置「評級結果級別限制」規定，也就是說，不論某家銀行的初步評級結果如何，一旦該銀行突發監管部門認定的重大風險情形，監管部門有權及時對初步評級結果做出限制。

根據《辦法》，具體風險情形如下：核心監管指標不滿足「底線性」監管要求，出現中共黨建嚴重弱化、公司治理嚴重不足、發生重大涉刑案件、財務或數據造假問題嚴重等重大負面因素嚴重影響機構穩健經營，風險化解明顯不力、重要監管政策和要求落實不到位等。

對於突發重大風險事件、存在重大風險隱患的銀行，監管評級有必要實施「一票否決」，這是進一步強化風險管理的迫切要求。

大陸實施金融監管，監管評級便是重要抓手之一，它在整個大陸金融監管流程中居於基礎性地位。以監管評級結果為基礎，在下一年度的工作中，做得好的商業銀行可在分支機構設立、業務資質申請等方面獲得相應獎勵，做得不好的銀行則將面臨業務限制、行政處罰，甚至被實施風險處置。

中國2014年開始實施商業銀行監管評級規則，但隨著近年來金融業跨界、混業、跨區域經營等特徵日益突出，商業銀行在業務模式、風險特徵、外部環境等方面也發生了顯著變化，金融風險的隱匿性、傳染性、外溢性進一步增強，「一著不慎滿盤皆輸」並非危言聳聽。

近年來出現嚴重信用風險的個別中小銀行，公司治理水平、內控管理水平嚴重不足是主因——部分大股東把銀行當做「提款機」，關聯交易頻繁；部分股東違法違規持股；個別「一把手」無視董事會、監事會、股東大會運行規則，導致合規內控形同虛設。

因此，一旦出現類似風險，大陸監管部門在監管評級時必須有權即時對評級結果做出調整，必要時「一票否決」，決不能讓風險隱患逐年累積，要做到「早發現、早處置」；面對已經暴露出來的風險，要堅持以「自我革命」的方式刮骨療毒、精准拆彈，即時清除風險隱患，努力跑在系統性風險前面。

為確保監管評級辦法能夠真正落地見效，接下來，大陸金融監管部門還應進一步「因材施教」。具體來看，既要關注評級較好銀行可能存在的弱點和風險苗頭，加大監管跟蹤和風險提示；也會對評級較差銀行即時採取風險糾正措施，注重「早期介入」，避免風險惡化、蔓延，防止風險隱患演變為嚴重問題；而對於已經出現信用危機、嚴重影響銀行消費者合法權益及金融秩序穩定的銀行，則應穩妥制定實施風險處置方案，根據具體情況，按程序依法安排重組、實行接管或實施市場退出。