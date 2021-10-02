立法院1日施政總質詢，國民黨立委占領官員席與備詢台並祭出195案增列事項杯葛議事。（姚志平攝）

國民黨抗議畫面。

國民黨團昨(1日)再度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，直接祭出佔領官員席、推倒備詢台，並在場喊「多數暴力，民主已死」口號，引發關注。國民黨立院黨團書記長陳玉珍除前一天自備折疊床，提前守在議場大門前做凖備，昨在現場也引用蔡英文曾說的，政府聽不到可翻桌，「第一次聽不見，第二次聽不見，第三次我們看到立院違反議事中立，我們就應該翻桌」，更在臉書點名民進黨立委們「不要離席閃躲，不要讓議事空轉」。

陳玉珍昨在臉書寫下，在歷經昨天一整天徹夜排隊，取得議案的優先遞案權，代表全體國人，把最近包括學習歷程檔案遺失、加入CPTPP對我國產業的影響、釋迦及蓮霧外銷受阻、屏東患思覺失調症男子挖眼傷人引發社會安全網漏洞疑慮等重大議題，要求排入立法院的討論事項中一一來討論，結果一向自恃國會多數的民進黨立委諸公們，看到拿不到排案優先權後，直接就選擇離席。

陳玉珍直言，還是請民進黨立委諸公們，不要離席閃躲，不要讓議事空轉，不要讓國人關心的大事沒有討論的機會！對此有網友留言寫下，「他們不敢面對事實，只好閃躲了」、「翻桌翻得好」、「席不開會的，請捐出今天的一日薪資」。