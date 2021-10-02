東勢高工舊址逐步活化利用，台中市運動局爭取活動中心成立競技運動培訓場館，目前已有啦啦隊進駐訓練。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

東勢高工舊址的建築科大樓由前朝斥資8206萬元整修完成，台中市府5局處分別爭取4樓層成立農業推廣學習、客庄傳習、創生研習及自立學習中心等。（王文吉攝）

廣達8.2公頃的東勢高工舊址活化，歷經客家圓樓、實驗教育園區分別因改朝換代及安全疑慮不適辦學而胎死腹中。台中市府訂定0.9公頃低度利用原則，並由5局處爭取成立競技運動培訓場館、農業推廣學習、客庄傳習、創生研習及自立學習中心等，將在年底前陸續啟用。

東勢高工因921地震毀損校舍而搬離，林佳龍任內推行實驗教育以活化舊址，2016、2018年共投入1.3億元整修活動中心及建築科大樓。去年7月，台中市教育局以鄰近斷層帶及地質敏感區為由，公告廢止公辦民營實驗教育學校，強調「不宜興學、不能讓孩子身處危險」。

市府高層定調東勢高工舊址不再辦學，但未事先溝通，引發地方反彈，甚至北上監察院要求彈劾前後任市長。市府官員透露，盧秀燕為此親自拆彈，4月間率秘書長、副秘書長及相關局處前往會勘，指示回歸客家文化用途，由客委會主導活化計畫，並要求年底前交出成績。

台中市客委會主委江俊龍表示，相關局處朝低度使用方向規劃，只會使用8.2公頃校區中的0.9公頃，運動局爭取活動中心做為啦啦隊、5人制足球賽及羽球等競技運動人才培訓場館，建築科大樓分別由農業局、客委會、教育局、社會局等承接，將在年底前陸續啟用。

建築科大樓共4樓層，農業局的農業推廣學習中心，提供山城農會辦理訓練、研習場地，11月下旬推出半天或上、下午課程，未來將舉辦青年從農培訓及青農增能輔導等；教育局則成立創生研習中心，提供山城教師研習或社區大學、樂齡長輩租借場地使用。

客委會成立客庄傳習中心；社會局則開辦「山城自立學習中心」，提供身障社區式日間照顧及社區日間作業設施（小作所）等服務，透過每周5天、每天8小時多元體驗課程，讓身心障礙者學習生活自理能力，而接受初步職業技能的培養及訓練，找到自己的工作潛能。