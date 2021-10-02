陳時中今出席「2021公衛聯合年會」時表示，本對疫苗有高度期望，想在3月開放邊境，但因為5月爆發本土疫情而喊卡。（林周義攝）

新冠肺炎疫情延燒超過1年半，中央流行疫情指揮中心目前仍維持邊境嚴管措施。指揮官陳時中透露，今年3、4月期間，對於打疫苗抱持高度期待，原規劃讓邊境開放，請國衛院研究應對措施，不過5月疫情出現後就停頓了。他強調，防疫必須要有韌性，需考量防疫疲乏、對經濟的影響，目前指揮中心已在積極準備口服藥物，希望讓大家安心，讓經濟復甦。

今陳時中於「2021公衛聯合年會」中致詞表示，疫情發展到現在，中央、民間都很辛苦。指揮中心思考如何讓防疫有韌性，除了防疫強度，也要注意是否會防疫疲乏，防疫強度高的時候也要注意，必須適當放鬆一些，讓大家身心更安寧，更能配合防疫。另對經濟的影響也要考慮，大家終究要過活，世界還是在走，達到平衡才能讓防疫有韌性。

讓防疫有韌性，說的簡單做的難，陳時中表示，時機的拿捏、事前預測、推動政策、事發後的因應等，都隨時要保持警覺。目前台灣的邊境仍然嚴管，原本指揮中心3、4月準備開放，也請國衛院做了研究，看看打疫苗進來有多少人、會漏掉多少人，看看醫療體系如何因應，不過5月疫情出現就停頓了。

陳時中表示，3、4月期間，指揮中心本來對打疫苗抱持高度期待，不過現在看來疫苗不是完全可靠，但是一定有用。防疫不是靠單一的方式，而是多重的、分層次的做好。我們邊境之外的社區管制，當然沒有封城那麼嚴格，但是戴口罩做的相當成功，以前要委託做監控，但是現在全民監控中。

陳時中表示，健保體系之下，醫療高度被利用、有效率地被利用，在發生疫情之後，醫療體系也非常辛苦，希望疫苗的接種可以對重症產生效果。現在國內已有單株抗體的藥物，也積極準備口服藥物中，希望讓大家安心，讓經濟復甦。