「樂天女孩」林襄有著天使臉孔及魔鬼身材，並成為啦啦隊女神，且神似高雄市議員黃捷也有「兇版黃捷」稱號，近日拍賣二手衣她PO出一張穿西裝套裝的美照，這辣照讓網友暴動求原圖。

啦啦隊女神林襄擁有E罩杯的好身材，在IG人氣高達90萬追蹤，近日她舉辦二手衣拍賣，在社群限時動態PO出林襄曾穿著過的西裝套裝，影片中她霸氣開腿翹著右腳寫下「西裝套裝僅穿拍攝一次」，而她豪邁的姿態能看到她西裝外套內全沒穿，林襄挺出E級白晢的渾圓雙球，讓粉絲看了暴動求原圖。

林襄舉辦二手衣拍賣活動，一張照片讓粉絲求原圖。(圖／林襄IG限動)

而林襄也PO出粉絲求原圖私訊，她難過表示「這是桌曆照片，你們不要再跟我要原圖了，你一定沒買桌曆。」接著在社群限時動態PO出翻桌曆影片，這西裝套裝有收錄在2021年11月桌曆中。

此外，林襄也是反骨男孩的前女友，日前孫生在度過29歲生日時，「反骨男孩」成員酷炫、琳妲讓林襄與孫生破冰，林襄也大方祝福孫生「生日快樂，希望你可以好好對待下一位女孩，請長大好嗎？」