為解決晶片荒，美國要求台積電、韓國三星等業者提供機密資料，經濟部長王美花表示，該事情是「自願性質」，引發在野黨重批，因此王美花昨（1）日再次跳出，強調對美方行動一直有掌握，也已跟美方官員溝通，並得到他們回應不會把資料洩漏出去。不過對於政府先前唯唯諾諾的態度，前立委孫大千痛批，台積電可以護台灣、可以救民進黨，可是民進黨卻對台積電見死不救。

孫大千今日在臉書表示，民進黨碰到了美國就立刻變成啞巴，不管是催疫苗，或者是護晶片，民進黨都遠遠比不上南韓。

面對美國強逼全球半導體廠交出庫存數量、訂單及銷售狀況等機密資料，孫大千指出，台積電已明白表示，不會透露個別客戶的商業機密資訊，因此台積電極有可能被美方修理，可悲的是，民進黨竟然只會裝聾作啞，一聲不吭，更糟的是還敢鬼扯是「自願性提供」。

孫大千說，台灣缺乏疫苗的時候，是護國神山出手相助，解決了民進黨的燃眉之急；民進黨要推卸3+11的責任時，又拿護國神山來當作擋箭牌，台積電可以護台灣，台積電可以救民進黨，可是民進黨卻對台積電見死不救。