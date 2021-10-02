逾期居留男子拒檢 破窗逮捕

桃園警察分局中路派出所員警1日在桃園市桃園區執行勤務時，發現有輛轎車逆向， 立即示意停車受檢，該車駕駛拒檢飛車逃逸，還在雙黃線逆向、試圖衝撞員警，不過車輛因紅燈困在車陣中，員警隨即破窗將其逮捕，發現是逾期居留越籍男子，隨即依妨害公務罪嫌送辦。

警方表示，昨日14時40分許，桃園警察分局中路派出所員警於縣府路執行勤務時，發現有輛汽車違規逆向，立即按鳴喇叭及蜂鳴器示意停車受檢，該車駕駛拒檢飛車逃逸，竟於中山路往中壢方向跨越雙黃線行駛，員警在後尾隨並立即通報發動攔截圍捕，期間該車有衝撞員警意圖，後於中山路與國際路口前，因紅燈被困於車陣中，該車輛竟又衝撞員警騎乘之警用機車及前來支援的巡邏車。

為防止其衝撞危害週邊民眾生命安全，員警當機立斷，以警棍擊破車窗，將自小客駕駛越南籍阮姓男子拉下車制伏逮捕，發現車上竟還有其妻子、小孩，隨即請兩人到一旁，經查阮男因逾期居留，見員警攔查立即衝車逃逸，全案依妨礙公務罪嫌，移請桃園地檢署偵辦，另交通違規部分將依法予以舉發。