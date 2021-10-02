花蓮國聯五路漫波假期飯店昨(1日)下午進行拆除工程時發生倒塌重大公故意外，幸運的未造成任何人員傷亡，負責進行拆除的亞國機械工程公司上午對於造成花蓮民眾及周邊商家驚慌及營業、車輛受損，表示願負起賠償責任並再度致歉。

花蓮漫波飯店倒塌，包商二度致歉:負起賠償責任。(翻攝花蓮縣長徐榛蔚臉書)

亞國機械表示，會以最快速度，修復馬路及畫設交通標線，盡早恢復國聯五路暢通。絕不佔用任何公家資源及經費。目前花蓮地檢署已針對這起工安事故，朝公共危險罪進行偵辦。

亞國機械工程行聲明如下：

本公司承包花蓮市國聯五路192號危險老舊建築物拆除工程，發生倒塌意外，10月2日上午9:00聲明。

一、本公司承攬之建築物拆除工程，因仍待鑒定查明之原因造成40餘年的危險老舊建築物倒塌意外，幸未造成任何人身安全受傷，但造成各界震動恐慌，本公司在此向各界致最深歉意！

二、意外發生後，徐榛蔚縣長率領相關單位及首長在第一時間於現場成立指揮所，調請警察維護現場秩序、醫療、消防救難單位確定有無人員傷亡，商請軍方恊助，有序救災、清理現場。現場得以在大家努力下，於深夜二點完成路面清之工作。徐縣長自始至終皆未離開現場，粒米未進，本公司向所有協助搶救意外的相關人員，致上最深謝意。

三、事故發生造成周邊居民及花蓮市用路人的驚慌與不便，甚至週邊店家、居民車輛損毀、營業受影響，本公司將於今日9點多竭誠登門致歉及賠償。絕不逃避推諉卸責。

四、本公司已商請道路施工之廠商，於上午8時開始進行路面刨除，以最快速度，修復馬路及畫設交通標線，盡早恢復國聯五路暢通。絕不佔用任何公家資源及經費。

五、本公司負責人及相關工作人員，已於昨日受檢警約詢製作筆錄。本拆除工程係合法申請之工程，有關工法及責任問題，尚待相關單位鑒定查明，基於偵查不公開原則，不能多作陳述，祈請各界見諒。

本工程之待拆除建物已超過40年，依法建築物之通常使用年限是50年，本拆除發生意外，足以說明危老建築即使是鋼筋水泥建材，也有其使用壽命年限，也呼籲政府政策應正式此類危老建物之結構安全。

亞國機械工程行 敬上