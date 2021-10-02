《英雄聯盟》S2冠軍選手Toyz涉嫌販毒被羈押，不過團隊企劃周周卻在YouTube頻道發布重大聲明，強調：「我跟他女朋友奈奈，還有旗下所有員工完全都是不知情」，被外界質疑是在切割，對此，藝人謝和弦發文吐槽：「抽到連枕邊人都不曉得實在太難了。」

Toyz涉嫌販毒被羈押，隨後有實況主爆料賽車手女友奈奈就是上游，不過員工周周緊急發布聲明駁斥：「奈奈還有旗下員工完全都是不知情」，更強調全是子虛烏有的傳言，前隊友球Z更是相信Toyz是完全清白，不過實況主丁特則提出質疑，既然Toyz與女友同居，那家裡放著上百萬的毒品，女方會完全不知情嗎？更喊話：「希望可以把相關作案人士都查清吧」。

至於歌手謝和弦日前得知Toyz遭逮後，表示會「放下過去恩怨，如今是自己人」，更爆料2個月前才斗內Toyz「一克」，疑似早就「以毒會友」，昨（１日）更發文表示當初自己出事時，身邊的人都是秒切割，只有現在的老婆願意跟他一起，更強調：「抽大麻抽的神不知鬼不覺，抽到連枕邊人都不曉得實在太難了，如果可以，我當初就不會進去了」，似乎暗指女友奈奈根本知情。

Toyz9月30日被送至台中看守所，經標準流程檢查無攜帶違禁品後，被安排於新收舍房，台中看守所指出他作息正常，飲食與睡覺都無異狀，情緒也相當穩定，但與室友暫時無互動。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！