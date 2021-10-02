真的有前世記憶嗎？美國一名母親先前開車載3歲兒子出門，豈料兒子卻開始講述自己的故事，提到他以前還是嬰兒時，因為被車輾過而喪命，且一講就是10幾分鐘，當下她聽了非常震驚，也將此事分享至抖音，引發討論。

綜合外媒報導，居住在美國德州一名媽媽安娜（Anna Banana），先前開車載3、4歲左右的兒子出門，豈料兒子開始說自己的故事，指他前世還是嬰兒時，因為被車輪輾過而身亡，接著又投胎轉世，安娜不敢置信的問「所以你又變成一個嬰兒了？」，坐後座的兒子則淡定回覆「對啊！又再一次」，安娜聽了非常驚訝。

安娜也將此事分享至抖音，並表示「我兒子花了10分鐘，講述他在成為我的孩子前，前世是如何被車撞死的」，累積220萬觀看次數。不少人分享類似經歷，「我女兒3歲時告訴我，她的另一個家庭死於火災，前世的爸爸不斷對她大喊，要她把貓帶出去」、「我兒子2歲時，問我們可不可以帶他去找他的其他父母，而且他已經結婚了，還有2個孩子」。

美國維吉尼亞大學精神科的吉米博士（Jim Tucker）研究「前世記憶」長達20年，發現孩子講述前世經歷平均年齡約3歲，有高達75％的人能描述他們如何死亡的，之中有70％的死因是謀殺、自殺或意外事故等不自然的死亡方式，「從這些事情來看，如果孩子們在前世有過創傷經歷，很有可能會記住前世的記憶」。