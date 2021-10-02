大陸《環球時報》旗下軍事官方帳號「樞密院十號」2日消息，本屆珠海航展上中國展示的一系列空對空和空對地飛彈，恐怕讓英國夜不能寐。阿根廷可能獲得中巴聯合研製的JF-17「雷電」輕型戰鬥機（梟龍戰鬥機）消息，引起英國高度關注，尤其｢梟龍」可能攜帶的各種先進武器。事實上，除了阿根廷外，近日傳出採購「梟龍」的還有伊拉克。

盡管阿根廷是否會採購這些先進中國武器，還是未知數，但對於再三在亞太事務上挑釁中國的英國來說，如今阿根廷可能獲得用全新武器武裝起來的「梟龍」戰鬥機，這背後的帳該怎麼算，恐怕倫敦應該好好想清楚。

「樞密院十號」引述美國《防務新聞》報導，此前巴基斯坦宣稱：「阿根廷共和國政府已正式將購買12架JF-17 Block III 戰鬥機的6.64 億美元資金納入預算草案中。」盡管阿根廷方面仍表示，該國尚未最終決定購買JF-17戰機，但在英國的壓力下，阿根廷獲得其他戰機的可能性極小，因此這種不受英國影響的中巴聯合研製戰機最有可能贏得阿根廷空軍合約。

阿根廷戰略事務部前顧問安德列·塞爾賓·龐特表示，「雖然阿根廷將採購新戰機的資金列入預算後卻未能落實的情況曾在2015年發生過（採購法製幻象F-1M戰鬥機的合約在最後一刻被取消）」，但JF-17對阿根廷來說是極有吸引力的選擇，因為該戰機「超出了英國可能施加影響的範圍，同時它還是阿根廷空軍預算限制範圍內的唯一可能買到的新戰機。」

報導稱，在英國向外國供應商施壓之後，西班牙（幻象F1M戰鬥機）、以色列（「幼獅」戰鬥機）、瑞典（「鷹獅」戰鬥機）和韓國（FA-50戰鬥機）都相繼放棄了向阿根廷提供現代化戰機的合作。然而，JF-17可以單獨使用中國設備運行，有效地使其免受英國壓力的影響。

龐特表示，在阿根廷的候選清單中，法國「幻象」和俄羅斯米格系列戰鬥機被選中的可能性最小，除了JF-17外，美國也在推銷二手F-16和F／A-18戰鬥機，但考慮到英美同盟關係，美國能否做成這筆買賣也存疑。

英國航空航太專家賈斯汀·布朗克總結說：「在其他選擇因各種原因一再受阻或失敗之後，JF-17戰機越來越像是可用的最佳選擇。」

盡管英國駐巴基斯坦的外交官沒有回應《防務新聞》關於英國將如何回應JF-17的這項軍售大單，但位於倫敦的國際戰略研究所航空航太專家道格拉斯·巴里表示，英國正在密切關注可能隨同JF-17戰鬥機一起出售的武器清單。

報導提到，巴基斯坦準備提供給阿根廷的最新型JF-17 Block III裝備了先進的有源電子掃描陣列雷達和中國設計的WS-13發動機。巴里表示，「雖然JF-17僅是一種輕型戰鬥機，但已經或正在集成到該戰機上的先進空對空和空對地飛彈非常具有威脅，特別是PL-10近程空對空飛彈和 PL-12（即SD-10A）主動雷達制導中程空對空飛彈，此外，C-802反艦飛彈也已整合到JF-17的武器庫中。」

值得注意的是，在本屆珠海航展上，中國航空工業集團還展出了更多先進的空對空和空對地打擊武器。空對空飛彈家族包括PL-15E、SD-10A、PL-10E等大陸國產遠端、中程、近程先進空對空飛彈，其中PL-15E空對空飛彈長約3.99米，彈徑203毫米，彈重小於210公斤，最大射程達145公里，採用捷聯慣導／衛星組合＋主動雷達末制導的組合制導方式，並具有雙向資料鏈修正能力。

考慮到PL-15E與SD-10A的彈體尺寸、重量等指標與相差無幾，這也意味著使用中國KLJ-7A有源相控陣雷達的JF-17戰機在理論上具備發射PL-15E遠端飛彈的能力（雖然無法完全發揮該飛彈的實力），將極大提升其空中戰力。

另一方面，之前JF-17攜帶的C-802反艦飛彈就已經讓英國專家耿耿於懷，而珠海航展上還公布了它的「接班人」，這就是最大射程290公里的CM-802B反艦飛彈。該飛彈不但射程大幅提高，而且具有二次迴轉攻擊和飛越障礙物的能力，可實現對敵艦船目標的無死角打擊，也可作為對地精確打擊武器，直接摧毀各種地面高價值固定目標。

《巴基斯坦日報》近日透露，伊拉克正與巴基斯坦協商購買12架JF-17 Block III戰鬥機協議，預計10月將正式簽定合約。