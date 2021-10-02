關渡橋下五股方向機車道今天上午近9時許，疑自來水管破裂，造成機車道淹水，由於機車道架設「實體分隔欄」，因此許多機車族受困其中，轄區蘆洲警分局獲報後，已派遣人力疏導，警方呼籲，請用路人注意安全、相互禮讓不爭道，詳細情形仍待釐清。