關渡橋機車道水管破裂 機車族受困「雙白線實體分隔」中 10:262021/10/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關渡橋往五股機車道水管破裂，機車族受困「雙白線實體分隔」中（翻攝自臉書新北交通族／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關渡橋下五股方向機車道今天上午近9時許，疑自來水管破裂，造成機車道淹水，由於機車道架設「實體分隔欄」，因此許多機車族受困其中，轄區蘆洲警分局獲報後，已派遣人力疏導，警方呼籲，請用路人注意安全、相互禮讓不爭道，詳細情形仍待釐清。 漫波飯店倒塌可能原因曝光 民眾直擊現場：怪手從後方挖 漫波飯店拆一半倒塌 花蓮當地人聽巨響嚇死：以為地震 #機車道 #關渡橋 #機車族 #實體分隔 #五股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騎士死裡逃生影片曝光 漫波飯店倒塌瞬間1動作超神迴避 19:562021/10/01 社會 大台南會展中心完工 台南自動化機械展搶頭香 18:262021/09/30 寶島 疑有騎士受困！花蓮漫波飯店倒塌 生命探測儀確認中 17:162021/10/01 社會 糊塗婦買東西丟下機車走路回家 翌日報失竊警1小時破烏龍案 15:062021/10/01 社會 桃源區梅蘭明隧道開放通行 三工處建議機車、小型車走河床便道 15:392021/09/30 生活 老爺酒店聯手和泰集團 共推國旅自駕行程 16:182021/09/30 財經 雲林4地區機車接連失竊 他被逮曝偷車原因警傻眼 17:032021/09/30 社會 阻撓拖吊機車被捕 男子上網討拍遭砲轟 19:522021/10/01 社會 騎士驚恐 當下只覺一陣風壓來 04:102021/10/02 社會新聞 曳引車繩索斷裂 酒瓶散落台65線引道 16:432021/09/30 社會 白牌重機車騎上快速道路 被撞還得罰6千 11:542021/10/01 社會 社會熱門新聞 妹子野外露出渾圓雙球 網見照片這細節嚇瘋：快去拜拜 - 社會 性愛只是交流！ 律師靠一張嘴啪到人妻 下場慘了 - 社會 清光了！花蓮漫波飯店倒塌路段復原 路段順利通車 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 陸軍金六結新訓中心士兵替Toyz運毒 六軍團回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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