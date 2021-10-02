一名陳姓檳榔攤老闆，去年10月邀女員工小麗及其餘友人一起前往海產店聚餐喝酒，事後又到KTV續攤飲酒，女員工到凌晨時醉到不省人事，陳男竟直接撿屍，將她帶到摩鐵後性侵，事後又扶著她離開摩鐵送回家中，女員工酒醒後，發現下體疼痛還有不明體液，驚覺遭到性侵後氣得報警，陳男事後向女員工道歉和解，臺中地院依乘機性交罪，判陳男2年，緩刑5年，並進行120小時義務勞務。

根據判決書記載，陳男在109年10月17日晚間，邀請其經營之檳榔攤女員工及其他朋友，至臺中市大雅區某海產店吃飯飲酒後，又前往KTV唱歌飲酒至隔日凌晨2時許結束。

陳男陪同女員工離開之際，因見女方已酒醉而意識不清，即乘機將她扶上UBER後隨同上車，指示司機前往某汽車旅館後，攙扶泥醉之女員工進入該旅館房間，當時女員工因酒醉、意識不清，躺臥房內床上。

陳男立刻趁她不能抗拒之際，脫下女員工身著之上衣、外褲及內褲後，猥褻女方身體，並進行指侵，接著直接硬上性侵。陳男完事後，裝作若無其事叫車將女員工送返住處，女方酒醒後，發現下體不適，驚覺遭到老闆性侵而報警處理。

法官審理時認為，陳男為逞一己私慾，明知被害人於案發當時，已陷入酒醉意識不清而不能抗拒情況下，竟對被害人為乘機猥褻、性交等行為，未尊重被害人之性自主權，使被害人身心因此受創、蒙受陰影，考量陳男事後坦承犯行，且與女員工達成和解，並已給付全部賠償，女方也表示願意原諒被告，請給予被告從輕量刑及緩刑之機會，因此，判陳男2年，緩刑5年，並進行120小時義務勞務。

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