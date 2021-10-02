新冠肺炎本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨鬆口，10月4日以後疫情警戒不會調整，但會推動鬆綁措施。戶外戴口罩的限制有望解禁，從通風好、空曠的地方逐步鬆綁。指揮官陳時中今進一步預告，夜市屬於不會放寬的範圍，邊走邊吃更是不行。

昨陳時中宣布將從戶外通風好、空曠的地方逐步鬆綁口罩規範，基本上需看地方是不是夠空，以人流的角度來看待。發言人莊人祥昨也舉例，假設民眾在步道行走，來來往往的人多，就得把口罩戴上，但若步道只有自己1人，或只有同行親友，則可不戴口罩，除了山區，海邊等戶外空間也是類似概念。

今日有媒體追問夜市是否會推動鬆綁措施，開放邊走邊吃。陳時中回應指出，夜市邊走邊吃大概不會，明天整理完各單位的需求，一併與大家報告。夜市屬於不會放寬的範圍，邊走邊吃更是不行。

陳時中表示，我們一直注重防疫韌性，如何撐得久、撐得好，防疫的強度、防疫的疲乏，經濟的影響是互為因果關係的。