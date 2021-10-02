美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）郊區機場附近今天發生直升機與單發動機飛機半空中相撞事故，直升機墜毀田野上，機上兩人喪生。

美聯社報導，單發動機飛機安全著陸，機上教官與學員安然無恙。

警方表示，事發地點在錢德勒（Chandler）市立機場附近，地面上幸無人傷亡，但機場因此關閉了數個小時。

錢德勒市消防隊今早近8時接獲通報，機場附近田野上發生火災。消防人員趕抵現場，直升機殘骸仍在燃燒，並竄起大濃煙。消防官員表示，火勢很快全部撲滅。

消防人員查勘直升機，發現機上有兩具遺體；馬里科帕郡（Maricopa County）法醫辦公室將會確認他們的身分。

錢德勒警方表示，直升機與單發動機飛機分別屬兩家飛行訓練學校：Quantum Helicopters與Flight Operations Academy 。

Flight Operations Academy負責人班果亞（Richard Bengoa）告訴美聯社，這架4人座的飛機大多用來飛行訓練。當時機上只有飛行教官與學員駕駛兩人。

儘管官方不准班果亞靠近這架飛機，但班果亞說，遠看飛機起落架已受損。至於相撞事故如何發生，他目前尚無相關消息，官方也不准他和教官及學員講話。

班果亞說，他的公司是家族式經營，主要是協助學員取得飛行執照，以及從事飛航一類的促銷活動。

美國聯邦航空總署（FAA）聲明也指出Piper PA-28型單發動機飛機的起落架受損證據；直升機則為羅賓遜（Robinson）R22型。

相撞事發當時，機場控制塔台有人值班，但FAA官員拒絕說明當時有多少職員，僅說整體調查將釐清細節。

國家運輸安全委員會（NTSB）將帶領調查飛機相撞與墜毀的原因。

警方也在找尋現場目擊者，或民眾可能提供事發當時的錄影片段。

錢德勒市立機場並無民航班機服務，主要提供包機、私人飛行與訓練使用。根據錢德勒觀光局資料，這座機場是全美50大繁忙的通用航空機場之一，一年有超過20萬航次起降。