美打造F-35戰機

北京想要以殲-20對抗美國的F-22或F-35隱形戰機，但目前在產量上，卻遠遠落後F-35。如今中方正快馬加鞭，加緊生產殲-20，以追上美國和盟軍接收的大批F-35。

據《國家利益》（The National Interest）網1日報導，撇開性能和戰力比較，目前雙方數量差異驚人。截至 2021年，中方只造了150架殲-20，但美國空軍已有超過280架F-35A，並打算買1763架。而這只是空軍的部分，還不包括海軍陸戰隊與日俱增的F-35B，或是正在上航母的海軍F-35C。

目前五角大廈想要為海軍陸戰隊裝備353架F-35B和67架F-35C，另外給海軍273架F-35C。此外，美國盟友也在以驚人的速度迅速裝備F-35。如今至少有13個國家已經採用，或打算採用F-35。到目前為止，南韓有16架F-35，而丹麥和挪威正在接收並使用F-35。還有瑞士、日本、以色列、波蘭、澳洲、義大利、荷蘭、比利時，新加坡和英國等，都在採購F-35的不同階段。

例如，日本打算採購總共約200架F-35A和F-35B，而英國已經有21架F-35，但還計畫添購。這一切數字都意味著，殲-20的產量已遠遠落後F-35，而這對「威龍」想對抗F-22或F-35來說，有重大的指標意義。分析指出，這或許有助於解釋，在相關背景下，為何中方官媒《環球時報》會引述專家的話，強調殲-20正在大幅加速生產。

殲-20戰機

殲-20副總設計師王海峰在珠海航展的記者會中強調，航空裝備的研發特點之一，就是週期特別長，像2代機、3代機從研發到量產，都是耗時10幾、20年，現在因為工業技術的發展，「我們的研發生產週期有所加快，尤其是殲20這種裝備，在設計、製造、實驗、工藝等等各個方面都要加速。這幾天楊偉院士說過，天上不止15架，地上還有一堆，他都用『堆』來形容了，這就不是一個簡單的事了。所以說，只要我們空軍有需要，航空工業能滿足任何需求」。

然而，中方究竟能多快縮小這差距，或是滿足自身龐大的需求，那就不清楚了。但話說回來，眾所周知，北京只要在軍事平台上有需求，就能發揮工業產能，而中方造船業猛下軍艦餃就是明證。