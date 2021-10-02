U23世界盃棒球賽2日進行複賽最終日賽程，中華隊以2比5不敵委內瑞拉，超級循環賽以1勝4敗，最終以第6名作收，無緣追平上屆最佳第5名成績。

中華隊昨天雖然擊敗巴拿馬，但隨著墨西哥不敵委內瑞拉後，也粉碎中華隊爭奪季軍的希望，中華隊無緣前進4強，僅能爭取追平上屆第5名的成績。

本屆賽事最終戰中華隊碰上B組第1晉級的委內瑞拉，中華隊推出左投林昱珉先發，他投4局投出9次三振、3保送，被敲5支安打，失掉3分（1責失）承擔敗投。

中華隊在複賽僅擊敗巴拿馬，戰績1勝4敗墊底，最終名次為第6名，無緣追平2018年的第5名隊史最佳成績。中華隊總教練吳思賢說：「這次備戰對我們來說並不容易，你可以從我們的打者看到這一點，我們的打者雖然一開始陷入掙扎，但他們一天一天變得越來越好，另外也對投手部分感到很滿意。」

而委內瑞拉確定以排名第1晉級冠軍戰，對手將是哥倫比亞與墨西哥之戰的勝方，委內瑞拉總教練賈西亞（Carlos Garcia）說：「他們都是強大的競爭對手，我認為球迷將享受一場精彩的決賽。」